Tragedia all’asilo, i dubbi sul freno a mano sbloccato e il ricordo del piccolo Tommaso: "Era un bambino dolcissimo"

L’AQUILA – Non hanno avuto nemmeno il tempo di accorgersi di quanto accadeva alle loro spalle mentre giocavano all’asilo su scivoli e giostrine. Sei bambini sono stati travolti ieri (LEGGI QUI) da una macchina vicino a L’Aquila. Per Tommaso (4 anni) non c’è stato niente da fare. Due bambine – sempre di quattro anni - sono ricoverate al Gemelli di Roma: una ha una frattura all’osso temporale e respira autonomamente, l’altra non versa in gravi condizioni. Due gemellini sono sotto osservazione all’ospedale, mentre un altro piccolo bambino è in prognosi riservata con un trauma toracico.

L’auto impazzita non aveva nessuno alla guida. Appartiene a una mamma che era scesa dalla vettura per recuperare il figlio dall’asilo. Per cause ancora da chiarire, il freno a mano inserito si è sbloccato e ha dato via alla corsa folle dell’auto, che ha divelto la recinzione esterna ed è piombata sui bambini.

A bordo dell’auto vi era un altro figlio di 11 anni della proprietaria. Può essere stato lui a sbloccare il freno a mano? Ipotesi che, al momento, gli inquirenti non confermano né smentiscono.

Immenso lo spavento all’asilo. “Era un inferno – racconta una mamma al Corriere della Sera –, tra ambulanze, sirene e tutti quei bambini in lacrime. Ho visto un bimbo sotto le ruote dell’auto”.

Il ricordo va ovviamente a Tommaso, il bimbo investito mortalmente. “Era un bambino dolcissimo. Ho ancora davanti a me l’immagine di lui che esce dall’asilo abbracciato con mia figlia”. “Non riesco a trovare le parole per esprimere tutto il mio dolore, scusatemi”, sono le parole del sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi.

La donna proprietaria dell’auto è indagata per omicidio stradale.