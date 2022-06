Allarme siccità in Lombardia. Attilio Fontana: "Situazione drammatica"

LOMBARDIA – La Lombardia resta senz’acqua. La siccità ha fatto sparire fiumi e gran parte di alcuni laghi della regione. Tra le ‘vittime’ c’è anche il lago di Livigno a 1.805 metri sopra il livello del mare (in foto). Oggi lo stupore delle tante persone arriva purtroppo dalla distesa di terra al posto del lago. Colpa dell'allarme siccità iniziata già lo scorso gennaio in Lombardia: a Livigno non è mancata la neve durante l'inverno ma le temperature sono comunque state spesso oltre la media stagionale.

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha dichiarato che “la situazione è più drammatica di quello che si possa pensare”. “Viviamo una crisi idrica la cui severità si appresta a superare quanto mai registrato dagli inizi del secolo scorso", ha scritto Ettore Prandini, numero uno dell'associazione di rappresentanza dell'agricoltura italiana, nella lettera inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi.