Presunto omicidio a Solduno, "si stanno vagliando tutte le ipotesi". Chiesta l'analisi tossicologica

SOLDUNO – Con riferimento al rinvenimento di cadavere avvenuto il 23.06.2022 in un appartamento in via Muro della Rossa a Solduno, il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che sebbene per ragioni tecniche (dovute ad analisi che richiedono diverso tempo) non sia ancora giunto un riscontro formale, gli elementi finora raccolti convergono sul fatto che l'uomo rinvenuto senza vita è un 24enne cittadino svizzero domiciliato nella regione.

Gli accertamenti sulle cause della morte nonché sulla dinamica dei fatti proseguono attraverso i rilievi tecnico-scientifici, la ricerca di tracce forensi e la raccolta di testimonianze. Si stanno vagliando tutte le ipotesi. Si precisa che l'autopsia è stata svolta e sarà completata da analisi tossicologiche nonché da ulteriori esami che necessitano ugualmente di tempo affinché i risultati siano consolidati da un profilo scientifico.

Il rapporto, coperto da segreto istruttorio, non è ancora stato trasmesso alla Magistratura. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri.