Presunto omicidio a Solduno, cadavere in decomposizione e con una lacerazione sul viso

SOLDUNO – Era morto da qualche giorno, l'uomo trovato ieri senza vita in un appartamento di Via Muro a Solduno. Ad allertare la polizia è stata la madre dell'uomo, non avendo notizie del figlio da due giorni. Come anticipato da La Regione, il cadavere dell'uomo presentava una lacerazione sul viso, tale da renderlo irriconoscibile, ed era in avanzato stato di decomposizione. Per questo motivo, la polizia e il Ministero pubblico non escludono l'intervento di terze persone.

I vicini descrivono la vittima come "un uomo tranquillo e solitario. Non aveva grandi rapporti con il vicinato". Sempre i vicini hanno raccontato ai media di non aver udito rumori sospetti nei giorni scorsi. L'inchiesta è tuttora in corso.