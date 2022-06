È morto il motociclista 19enne vittima di un incidente a Maggia

MAGGIA – Non ce l’ha fatta il motociclista 19enne che sabato scorso, 25 giugno, è stato vittima di un grave incidente stradale a Maggia. Il giovane, un nicaraguense che abitava in Vallemaggia era alla guida di una moto sulla quale c’era anche un suo coetaneo ticinese. Poco prima delle 15, è avvenuto l’incidente: la moto si è scontrata con un’auto guidata da una 21enne valmaggese che viaggiava in direzione di Cevio. L’impatto è avvenuto all'altezza di via Al Croséll, quando la giovane al volante della ha svoltato a sinistra. Le condizioni del 19enne sono subito state giudicate disperate.