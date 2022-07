Sgarbi come Fantozzi. Al Vip Master gioca a tennis coi mocassini

MILANO MARITTIMA – Il singolare abbigliamento di Vittorio Sgarbi durante il torneo di tennis Vip Master a Milano Marittima sta spopolando sui social. Il critico darte, che è sceso in campo con mocassini e calzini neri, è stato paragonato a Fantozzi durante la mitica partita con il collega Filini, quella del “che fa ragioniere, batti?”. “Ma sono o non sono Vittorio Sgarbi? Gioco a tennis anche con i mocassini - ha detto al Corriere della Sera -. Mi hanno paragonato a Fantozzi, per dire. Ma non c'era niente di studiato, giuro”.

Sgarbi ha poi spiegato che a quella gara non ci doveva andare: “Avevo in programma una data del mio spettacolo su Caravaggio e Pasolini in Versilia. Ma poi un incendio ha scombussolato tutti i piani. Così mi hanno messo su una macchina e mi hanno portato a Milano Marittima, dove da anni Mario e Patrick Baldassari organizzano questa manifestazione. Il punto è che io non gioco a tennis da quando avevo i calzoni corti, sono un dilettante. Pensavo di dover far parte della giuria o di avere un qualche ruolo fuori dagli spalti. Poi, all'ultimo momento, mi hanno messo una racchetta in mano e le scarpe da tennis che mi hanno procurato al volo le ho rifiutate. Mi andavano strette. Da quando ho avuto il cancro mi si sono gonfiati i piedi e porto il numero 45. Quelle erano un 43 e col cavolo che mi sottopongo a un'ora di tennis con le scarpe strette. Così ho scelto di tenere i mocassini, chissenefrega”.

E il paragone con Fantozzi? “Meraviglioso. Un vanto”, ha risposto Sgarbi.