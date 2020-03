Domani la Svizzera chiuderà la frontiera con l'Italia. Karin Keller-Sutter starebbe preparando l'ordinanza di emergenza

No spectators due to corona virus outbreak.

First leg.

Venue: Commerzbank Arena.

Turf: Natural.

Capacity: 51,500.

Referee: Andreas Ekberg (SWE).

Assistant Referee 1: Mehmet Culum (SWE).

Assistant Referee 2: Stefan Hallberg (SWE).

Fourth Official: Glenn Nyberg (SWE).

VAR: Pol van Boekel (NED).

AVAR: Dennis Higler (NED).

Referee Observer: Ju00f8rn West Larsen (DEN).