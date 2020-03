Contro il Coronavirus "uniti e solidali". Le parole del sindaco di Minusio

MINUSIO – L’esortazione a restare vicini ma lontani, mantenendo i contatti, il sostegno ai commercianti. Anche il sindaco di Minusio, Felice Dafond, si rivolge ai suoi concittadini con una missiva.

Ecco le sue parole:

“Cari/e concittadini di Minusio

Mi rivolgo a voi, così come hanno fatto altri Colleghi sindaci, per esprimervi tutto il mio sostegno. Ci troviamo in un momento sicuramente difficile. Le regole indicate dagli esperti vanno rispettate. Per evitare ulteriori contagi è richiesta la collaborazione di tutti. Rimaniamo a casa ma telefoniamo ai nostri vicini esprimendo concretamente il nostro aiuto e sostegno mediante i moderni mezzi di comunicazione.

Le persone anziani e vulnerabili, che necessitano aiuto per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità e di medicinali, sono pregate di rivolgersi ai numeri telefonici dell’ufficio sociale comunale.

Gli sportelli dell’amministrazione saranno sempre raggiungibili telefonicamente e mediante il sito www.minusio.ch in ogni momento, per voi e con voi. Il Comune ha adottato un piano di continuità e misure di protezione del personale per garantire l’erogazione dei servizi fondamentali. Ha definito i compiti e le modalità di lavoro. Queste misure sono state adottate per garantire adeguata protezione e prevenzione alla popolazione e al personale amministrativo.

Le scuole sono chiuse al fine di scongiurare il rischio di diffusione del virus. L’istituto continerà a garantire un servizio di accudimento per gli allievi della SI e SE che per ragioni famigliari non possono restare a casa.

Ai Commercianti, persone attive, e cittadini va tutto il nostro sostegno. Abbiamo le competenze e le forze per superare questo momento e per aiutare tutti i nostri cittadini. Siamo particolarmente vicini a tutti i cittadini/e, ed in particolar modo alle persone anziane e/o bisognose.

In questo momento dobbiamo però restare uniti e solidali. Sono valori che ci hanno contraddistinto e che sono oltremodo attuali. Le indicazioni che ricevete dall’Autorità vanno adottate con fermezza, solo cosi sarà possibile evitare contagi ben più importanti di quelli conosciuti ad oggi.

Un grazie di cuore a tutti gli operatori sanitari che lottano per la nostra salute: facciamo in modo che lo possano fare efficacemente evitando ulteriori contagi.

Siamo con Voi tutti!

Felice Dafond

Sindaco di Minusio".