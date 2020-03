Benvenuti nell'epidemia! Il Consiglio federale annuncia una nuova riunione a breve termine. Nell'attesa Grigioni e Neuchâtel seguono la nostra linea

Il primo partito svizzero chiede al Governo un giro di vite per contenere l'emergenza: "I contagi crescono alla stessa velocità che in Italia"

BERNA - Vertice d'emergenza lampo, quello di questa sera per il Consiglio federale. Il Consiglio federale, scrive in un tweet il portavoce del Governo André Simonazzi, "ha tenuto una seduta straordinaria per analizzare l'effetto delle misure decise venerdì. Ha fatto il punto della situazione nei Cantoni e nei Paesi limitrofi e ha discusso su come proseguire la lotta contro l'epidemia". Il Consiglio federale, aggiunge il portavoce, "segue costantemente la situazione e a breve terrà un'ulteriore riunione su questo tema".

Intanto anche Grigioni e Neuchâtel, seguono l'esempio del Ticino e hanno deciso di chiudere tutti i servizi non essenziali a partire dalla mezzanotte di questa sera.