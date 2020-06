Audit sui sorpassi di spesa a Bellinzona, ci vorrà ancora almeno un mese

BELLINZONA - I superamenti di spesa di cinque milioni nei cantieri avevano infiammato Bellinzona, portando all'autosospensione di Christian Paglia del Dicastero (poi ha deciso di non ricandidarsi).

Il Municipio aveva commissionato un audit interno per capire cosa fosse successo, i cui risultati erano appresi per giugno: ma bisognerà aspettare almeno ancora un mese per saperne qualcosa.

"Il Municipio informa che in virtù delle esigenze di approfondimento richieste dai vari dossier,

d’intesa con consulenti esterni incaricati di chiarire le cause dei sorpassi per gli investimenti

del Policentro della Morobbia e dello Stadio comunale di Bellinzona oltre a quello presunto

dell’Oratorio di Giubiasco, ha deciso di prolungare i termini assegnati per la consegna dei

relativi rapporti entro il mese di agosto, anziché giugno", si legge in una nota. "Questa informazione è già stata condivisa con le Commissioni della gestione ed edilizia

durante la loro ultima seduta".