Locarno, Giudici rinuncia alla successione di Salvioni: via libera a Merlini

LOCARNO – Sarà Simone Merlini il settimo municipale di Locarno fino ad aprile, mese delle prossime elezioni. Merlini, quindi, subentrerà al dimissionario Niccolò Salvioni dopo che Andrea Giudici, primo subentrante in casa PLR, ha ufficialmente rinunciato alla carica a tempo.

L’ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni tramite comunicato stampa, come ha lasciato intendere il presidente della sezione Gabriele De Lorenzi al Corriere del Ticino. Interpellato da La Regione, Merlini scioglie le riserve in attesa che l’Esecutivo ponga in via ufficiale la domanda. “Non ho – dice – mai fatto mistero di essere disponibile ad assumere la carica”.