Buehler replica al ForumAlternativo: "Chi non è d'accordo sullo sgombero lasci il posto a chi rispetta l'ordinamento giudirico"

LUGANO - Continua a tener banco la questione di un eventuale sgombero dei molinari. Se ieri il Forum Alternativo luganese aveva chiesto che fosse il prossimo Municipio a prendere la decisione e non quello attualmente in carica, dato che lo resterà per poco ancora (riferendosi a Bertini, definito 'sceriffo' e 'Trump nostrano', che non ha sollecitato un nuovo mandato), oggi Alain Buehler replica ed è ancora più duro, invitando a un passo indietro chi non vuole lo sgombero.

"Di gravi è incomprensibili qui ci sono solo le azioni degli autogestiti e la loro difesa ad oltranza da parte della sinistra. La decisione di sgombero sarebbe invece una logica conseguenza dopo i fatti di lunedì scorso", scrive infatti.

"Andrebbe ricordato a PS, Forum Alternativo e MPS che sedere in Municipio e in Consiglio comunale impone un giuramento di fedeltà alla Costituzione e alle leggi". E parte la frecciata: "Coerentemente alla loro volontà di difendere gli illeciti di questo gruppo di teppisti, dovrebbero dimettersi e ritirarsi dalle elezioni in corso; lasciando il posto a chi l'ordinamento giuridico lo rispetta e non incoraggia a infrangere la legge"