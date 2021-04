La gioia del Forum Alternativo: "Gettate le basi per il nostro consolidamento sul territorio"

LUGANO - A Lugano il Consiglio Comunale ha visto la vittoria dei "piccoli": entrano infatti nel Legislativo Più Donne, Movimento Ticino&Lavoro e Forum Alternativo.

Proprio quest'ultimo movimento è riuscito a centrare gli obiettivi non solo a Lugano, ma anche in altr Comuni, eleggendo 8 consiglieri comunali. Ad Ascona, sulla lista Gruppo Rosso Verde e ForumAlternativo Franco Cavalli, Piergiorgio Nessi e Valerio Sala, a Locarno, sulla lista Sinistra Unita Aleksandr Malinov, a Losone, sulla Lista della Sinistra Daniele Cavalli, a Lugano, sulla lista Sinistra Alternativa Demis Fumasoli, a Minusio, sulla lista Unione Socialisti e Indipendenti Mehmet Altuntas e a Onsernone, sulla lista La Binda Nadir Cortesi. Lorenza Giorla è invece prima subentrante al Consiglio Comunale di Bellinzona per la lista I Verdi-FA-MPS-POP-Ind.

"Questa elezione rappresenta un risultato storico per il FA. Costituito come movimento politico nel settembre 2018 (cioè solo due anni e mezzo fa), il FA si è presentato a questa sfida elettorale con ben 38 candidate e candidati in rappresentanza delle diverse località del cantone, dal Mendrisiotto alle valli, passando per i principali centri urbani. Insieme alla creazione delle prime sezioni locali del movimento, avvenuta l’estate scorsa, l’elezione di questi primi otto consiglieri comunali pone delle solide basi per il radicamento del FA a livello locale", si legge in un comunicato.