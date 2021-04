"Ho predetto i Municipali di Locarno". Il mentalista Er: "C'erano sei milioni e mezzo di combinazioni possibili"

LOCARNO - Aveva predetto il risultato della finale dei Mondiali quando ancora non si conoscevano nemmeno i nomi delle finaliste. Daniele Er, mentalista ipnotista, ci ha riprovato: questa volta si è cimentato con le elezioni.

Ospite nella trasmissione radiofonica di Rete Uno Tutorial, a metà febbraio, ha scritto su un foglio, che ora si trova in una busta chiusa presso gli studi radiofonici, le sue previsioni per quanto riguarda i componenti del Municipio di Locarno, suo comune di origine. “Ho consegnato la busta, che è stata firmata da me e da Daniele Oldani, uno dei due speaker. Si può vedere il link”, spiega ai nostri microfoni Daniele Er.

“A differenza dell’altra volta, ora le variabili erano moltissime ed è stata fatta tre mesi prima” racconta. “Ho provato a basarmi anche sul calcolo combinatorio, delle probabilità, mi sono basato sulla mia conoscenza della storia personale e politica dei candidati. Ho guardato i loro contatti sui social, da Facebook a Linkedin, per capire come comunicano e come avevano iniziato la loro campagna elettorale, che in quel momento era appena cominciata”.

Cita alcune variabili che si sono verificate poi, riguardanti alcuni candidati. Ma non si può scrivere di più, senza svelare il nome di almeno una persona che Er ha inserito nella sua lista… che per ora restano segreti. La busta verrà aperta nei prossimi giorni in diretta radiofonica. “Dovrebbe essere martedì o mercoledì. Io sarò in diretta ma a casa. Non sarò dunque nemmeno presente sul posto, non toccherò nemmeno la busta, saranno i conduttori a aprirla”.

“C’erano 35 candidati per 7 posti”, ci spiega. “Più di sei milioni e mezzo di combinazioni. Per esempio se i candidati fossero 6 e solo 2 di loro potrebbero essere eletti, le combinazioni possibili sarebbero 35. Con 35 persone in corsa per 7 seggi, ecco che diventavano moltissime”.

Ha tentato di usare il calcolo delle probabilità. “Mi è parso però troppo e allora, questa volta, sono andato molto a sensazione, ad intuito, seguendo ciò che sentivo. È questo il fattore diverso rispetto alle altre previsioni. Sono molto emozionato per scoprire se le mie previsioni si avvereranno”.