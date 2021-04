PLR di Lugano, il presidente Guido Tognola si dimette: "Brutto risultato. Fa male"

LUGANO – Guido Tognola l'aveva detto. "Se non facciamo tre seggi, faccio un passo indietro". Dopo il verdetto con la Lega ancora trionfante a Lugano, il presidente del PLR di Lugano mantiene la parola e conferma al Corriere del Ticino di voler fare un passo indietro e rimettere il mandato.

"È un brutto risultato. Fa male e dispiace. Probabilmente non sono riuscito a sanare le tensioni interne al partito. Forse, facendo un passo indietro, ci sarà modo di appianare la situazione. Ci credevo, così come credo ancora in questo partito".