Tognola risponde a Bertini: "Veleni? Sempre puntato su di lui. E a Lugano è stato fatto poco"

LUGANO – "Lascio con sollievo e amarezza. Sono contento di uscire da certe dinamiche meschine e velenose". Così, l'ormai ex vice sindaco di Lugano Michele Bertini commentava ieri il suo addio alla politica al Corriere del Ticino. Un'intervista (vedi articoli correlati) durante la quale non sono mancate frecciate all'indirizzo del PLR di Lugano.

Intervistato dal Caffè per una contro-replica, il presidente della sezione di Lugano Guido Tognola risponde di non sapere a quali dinamiche e veleni faccia riferimento Bertini. "So – aggiunge al domenicale – che nel partito è sempre stato fatto tutto alla luce del sole. La nostra porta per lui rimane aperta. Non capisco perché si facciano certe affermazioni alla vigilia di elezioni complicate. Noi su Bertini abbiamo sempre puntato molto".

"A Lugano – commenta Tognola – si è fatto poco nell'ultima legislatura. È un concetto che ho già ribadito più volte". E in vista della prossima legislatura, il presidente si augura che "Municipio e consiglio comunale siano capaci di dare una scossa positiva".