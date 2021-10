Chi sarà il vicesindaco di Lugano? Nacaroglu: "Badaracco il candidato con i maggiori requisiti"

LUGANO – Questa sera, Michele Foletti diventerà a tutti gli effetti sindaco di Lugano. Dirigerà la sua prima seduta giovedì, quando il Municipio sarà anche chiamato a eleggere il nuovo sindaco. In 'pole position' sembrerebbero esserci il leghista Lorenzo Quadri e il liberale-radicale Roberto Badaracco.

Il capogruppo e membro dell'ufficio presidenziale del PLR Rupen Nacaroglu ne ha parlato al Corriere del Ticino. "Come ha detto Foletti, per portare a termine questa breve legislatura occorre ristabilire una collaborazione tra le forze politiche. Mi sembra sensato nominare un vicesindaco del PLR. La vedo come un'occasione per gettare le basi per una politica di distensione dopo anni di polemiche e litigi. Sarebbe un peccato non cogliere quest'occasione".

E ancora: "Se seguiamo la logica di una condivisione della responsabilità – afferma al quotidiano –, Badaracco è il candidato con i maggiori requisiti".