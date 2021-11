PSE, nessun ricorso contro l'opuscolo informativo

LUGANO - Non ci sarà alcun ricorso contro l'opuscolo informativo del Municipio di Lugano sulla votazione per il Polo Sportivo e degli Eventi.

Il Comitato degli oppositori ha fatto sapere che "l’analisi giuridica delle possibilità di successo del ricorso e, quindi, di una decisione di rinvio della votazione da parte del Tribunale induce a credere che tale eventualità si verificherebbe, visto che non sarebbe più possibile correggere l’informazione di elettrici ed elettori prima che una parte importante di loro avrà votato".

Ha anche precisato come il rinvio della chiamata alle urne, prevista per il 28 novembre, non fosse un obiettivo, ma il desiderio è che, dopo la bocciatura del progetto, "lo si rilanci immediatamente nella sua sola componente sportiva, senza modifiche sostanziali del progetto architettonico e con la collaborazione dei privati, se ci si potrà accordare, oppure senza, così da assicurarne una rapida realizzazione”.