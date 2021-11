La quarta ondata

MELIDE - Mentre si avvicina l’esito del voto sulla Legge Covid, l’Europa si trova nel pieno della quarta ondata pandemica. Al centro del dibattito politico, in Svizzera come nelle altre nazioni, ci sono principalmente due misure per contrastare la nuova avanzata del Covid: la terza dose del vaccino, il così detto booster, e il rafforzamento del green pass.



L’Austria, infatti, da ieri ha mandato in lockdown in non vaccinati, che possono soltanto recarsi al lavoro, a fare la spesa o a fare due passi. E il tampone non vale più. L’Italia, che ha già un’applicazione del pass molto severa, pensa di riformarlo abbassando a 9 mesi la sua durata, proprio per incoraggiare la terza dose. In Francia, per gli over 65enne, il certificato sarà valido solo per chi si sottoporrà al booster. In Germania si pensa a una sua estensione su tutti i mezzi di trasporto pubblico. In Olanda, oltre al pass, è stato introdotto un lockdown soft che limita la vita sociale alle ore 20.00. Antitetica, per contro, la scelta della Gran Bretagna che ha aperto alla terza iniezioni per tutti gli over quaranta, ma non intende retrocedere dal “liberi tutti” deciso dal Governo la scorsa estate. Nessun certificato neppure in Spagna e in Portogallo.



Le autorità svizzere, al momento, rassicurano sul fatto che il certificato Covid, al centro della votazione del 28 novembre, non verrà al momento rafforzato. Ma Tanja Stadler, responsabile della Task Force Covid-19 del Consiglio federale, ha ammonito la politica: “Bisogna agire rapidamente per evitare un'esplosione di ricoveri”. Come? “Riducendo i contatti tra le persone oppure insistendo maggiormente per un incremento delle vaccinazioni”.



Il presidente della Confederazione Guy Parmelin domenica ha aperto con forza alla terza iniezione: “Arriva un momento in cui devi ammettere a te stesso che non puoi convincere tutti a vaccinarsi. Dobbiamo prendere atto del risultato, limitare i danni e promuovere altre misure, come le dosi di richiamo”.



In tutto questo resta sullo sfondo il tema della vaccinazione per i bambini. Tanja Stadler si è detta preoccupata per i piccoli svizzeri che non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinati. A suo avviso non si fa abbastanza per proteggerli, specie nelle scuole. Fino a quando la vaccinazione dei bambini non sarà disponibile, ha detto, dovranno essere adottate misure preventive, ossia test regolari, ventilazione delle aule scolastiche e obbligo della mascherina.



