Il Parlamento boccia la sperimentazione dei livelli proposta dal DECS

BELLINZONA – Il Gran Consiglio ha detto no alla sperimentazione per superare i livelli in terza media proposta dal DECS. Al termine di una lunghissima e caldissima discussione, il plenum ha votato contro l’emendamento con 42 voti contrari, 40 favorevoli e due astenuti. Ha vinto, dunque, il fronte del no rappresentato principalmente da Lega, UDC, MPS e PLR. Il progetto è stato invece votato favorevolmente da PS, Verdi, Più Donne e Pc.

La sperimentazione prevedeva l’abolizione dei livelli in terza media a fronte dell’introduzione di laboratori e classi dimezzate in matematica e tedesco in alcune delle 36 scuole medie del Ticino. Il direttore del DECS Manuele Bertoli ha parlato di nove sede, senza tuttavia specificare quali sarebbero state toccate dalla sperimentazione.

Il discorso di Bertoli non ha fatto breccia tra i deputati. Il ministro socialista aveva chiesto di fidarsi “della scuola, che è capace di fare questa sperimentazione”.