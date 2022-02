La tassa di collegamento sarà realtà dal 2025

BELLINZONA – La tassa di collegamento sarà realtà a partire dal 2025. Lo ha deciso il Gran Consiglio questa sera approvando con 59 voti favorevoli, 9 contrari e 2 astenuti il compromesso trovato nelle scorse settimane dalla Commissione gestione e finanze, che prevede l'entrata in vigore tra tre anni.

In questo lasso di tempo è previsto un periodo di prova per verificare l'efficacia della tassa. Successivamente, la palla tornerà in mano al Parlamento, che dovrà esprimersi – una volta per tutte – sul famoso balzello dei parcheggi.