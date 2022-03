Il PPD di Lugano: "La domenica solo pedoni sul lungolago"

LUGANO – “Il nostro centro storico dispone di un’ampia zona pedonale dal LAC al Casinò, ampliata costantemente nel corso degli anni. La pedonalizzazione del centro storico è sempre più gradita dalla nostra popolazione e costituisce pure un’attrattiva turistica di notevole impatto. Per completare l’opera manca un ultimo tassello: pedonalizzare la nostra perla, il nostro meraviglioso lungolago, uno dei più belli della Svizzera”. Con questa premessa, il gruppo PPD in Consiglio comunale ha presentato un’interrogazione (primo firmatario Luca Campana) con la quale chiede di pedonalizzare il lungolago, almeno durante tutte le domeniche dell’anno.

“Per la città di Lugano – si legge nel testo - il viale lungo il Ceresio rappresenta un valore aggiunto riconosciuto da tutti e confermato anche dagli urbanisti e dagli specialisti in mobilità lenta. In questo senso abbiamo apprezzato la riduzione a 30 km/h della velocità e la possibilità data ai ciclisti di utilizzare le corsie del bus. Siamo consapevoli della difficoltà per il momento di togliere il traffico dal ‘quai’ durante i giorni lavorativi, anche se questo dev’essere l’obiettivo. Il nuovo Masterplan – e ce ne rallegriamo – va in questa direzione (…). Anche a causa della necessità, in tempi di pandemia, di offrire maggiori spazi pubblici alla popolazione negli ultimi tempi il Municipio ha manifestato una certa disponibilità alla chiusura del lungolago al traffico motorizzato la domenica: ma ciò è stato fatto a singhiozzo.

Il Gruppo PPD ritiene che si debba rendere definitiva la pedonalizzazione domenicale del lungolago e comunicarlo in modo chiaro alla popolazione. Una tale decisione sarebbe certamente vista di buon occhio dalla popolazione. Lo dimostra l’importante presenza di pedoni anche nei mesi invernali, quando il lungolago grazie alle belle giornate era frequentatissimo, ma non è purtroppo stato chiuso al traffico (un’occasione persa ci viene da dire).

La pedonalizzazione rappresenterebbe inoltre un toccasana per i commerci interessati al turismo e

sarebbe in sintonia con il futuro potenziamento del trasporto pubblico con il nuovo tram treno che

incentiverà, ne siamo certi, la gente a recarsi in Centro senza utilizzare l’automobile. Ciò contribuirà pure a rendere più dinamica e attrattiva la vita nel quartiere del Centro città, portando, si spera, a riconvertire a residenza molti immobili.

Il tempo si avvia alla bella stagione e la gente ha sempre più voglia di uscire di casa e di godersi la propria Città in piena libertà e sicurezza, un giorno alla settimana, camminando sul lungolago e nel centro storico al riparo dai veicoli a motore”.

Seguono le domande.

1) Il Municipio ha valutato la chiusura al traffico veicolare del lungolago durante i mesi invernali? Se sì, per quali motivi si è deciso di non chiuderlo?

2) A partire dal periodo di Pasqua il Municipio ha annunciato la ripresa delle chiusure domenicali. Si tratterà di chiusure sistematiche che avverranno ogni domenica o di chiusure saltuarie legate ad eventi collaterali?

3) Il Municipio ha intenzione di pedonalizzare il lungolago la domenica in modo permanente?

4) Il Municipio ha intenzione di agevolare dei permessi per attività da tenersi sul lungolago la domenica?

5) Il semaforo posto all’altezza del Municipio da anni ormai è un’istallazione ancora provvisoria: quando sarà reso definitivo?