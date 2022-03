I profughi, Cassis, la guerra e la sinistra (con gli incontri straordinari di Filippo Lombardi)

MELIDE - “Il rischio che un ticinese senza impiego da tempo si veda soffiare il posto da un ucraino qui da pochi mesi c'è. Vorrei che la solidarietà non si trasformasse in un autogol”. Non lo ha detto un leghista o un UDC, ma Fabio Schnellmann. Il Gran Consigliere PLR, intervistato da Tio, ha esternato la sua preoccupazione circa i possibili effetti negativi dello statuto S, concesso dalla Svizzera a tutti i profughi ucraini, che permette agli stessi di poter lavorare nel nostro Paese. Una preoccupazione rilanciata con forza anche da Lorenzo Quadri sul dal Mattino della Domenica, il quale si è scagliato anche contro la decisione di fornire l’abbonamento generale ai profughi, bollandola come: “deriva assistenzialista”. Si tratta di timori fondati o di allarmi populisti?



Ne parleremo nella seconda parte di “Detto tra noi XL”, in onda questa sera dalle 19.30 su TeleTicino, con il Consigliere Nazionale PLR Alex Farinelli e il deputato leghista Andrea Censi. Con i due esponenti politici affronteremo anche la polemica sul discusso comizio di piazza di Ignazio Cassis con il presidente Ucraino Zelensky, che secondo la destra rappresenta un ulteriore strappo della neutralità. Senza dimenticare altri spunti di cronaca legati alle conseguenze della guerra in ucraina.



Nella terza parte della trasmissione, spazio a un altro confronto. L’aggressione russa dell’ucraina crea spaccature nella società e nell’arena politica e all’interno delle stesse aree culturali di riferimento. Ciò accade anche nella sinistra, dove la posizione assunta dal Partito Comunista fa parecchio discutere. Dal distinguo “né con la Nato, né con Putin”, all’accusa al PC di essere “filo putiniani”, ai motivi all’origine del conflitto, fino al grande dibattito sul pacifismo e sulla decisione dell’Europa d’inviare armamenti alla resistenza ucraina. Ne parleremo con il rappresentante del PC Edoardo Cappelletti e con l’esponente del PS di Lugano Martino Rossi.



Nella prima parte della trasmissione, come di consueto, spazio alla conversazione con un ospite. Protagonista di questa puntata sarà Filippo Lombardi, con il quale ripercorreremo alcuni incontri straordinari che hanno segnato la sua vita personale e politica.



Appuntamento dunque per questa sera alle 19.30 su TeleTicino.