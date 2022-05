Aldi e Bignasca lasciano il sindacato TiSin

LUGANO- Il sindacato TiSin, finito sotto i riflettori negli ultimi mesi dello scorso anno per aver sottoscritto contratti collettivi in alcune imprese el Mendrisiotto con paghe inferiori al salario minimo, ha ricevuto oggi le dimissioni della vicepresidente Sabrina Aldi e di Boris Bignasca, capogruppo della Lega in Gran Consiglio. Ne dà notizia il quotidiano LaRegione. Alla base della decisione dei due esponenti leghisti ci sarebbero motivazioni di carattere personale e professionale. Nel pomeriggio è atteso un comunicato dell'associazione.