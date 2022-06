Quadri: "Il concerto di Fabri Fibra a Lugano non si tocca"

di Lorenzo Quadri*



Sinceramente so a malapena chi sia costui e non mi ricordo nessuna sua canzone, figuriamoci i testi.



Prendo però atto che, quando qualcuno da "destra" contesta l'utilizzo di eventi di intrattenimento o "culturali" per fare politichetta immigrazionista e sovranofoba, queste stesse cerchie anti-Fibra strillano allo scandalo e all'ingerenza "fascista". E naturalmente non viene cambiata alcuna programmazione né decurtati i finanziamenti pubblici.



Quindi, per quel che mi riguarda il concerto in questione rimane dov'è. E il collettivo con l'indignazione a senso unico può andare a Baggio a suonare l'organo.

*Municipale Lega Lugano