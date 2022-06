Fabiola Gnesa magistrato dei minorenni. Ares Bernasconi giudice "dell'arresto"

BELLINZONA - Fabiola Gnesa è la nuova magistrata dei minorenni. Ares Bernasconi il nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi, vale a dire "giudice dell'arresto". Il Gran Consiglio ha dato seguito alle proposte della commissione Giustizia e diritti eleggendo entrambi i candidati al primo turno. A Gnesa, di area PPD, attualmente sostituta magistrato dei minorenni, sono andati 73 voti. Subentrerà a Reto Medici, che andrà in pensione. Mentre Bernasconi, pure in quota PPD, attualmente cancelliere al Tribunale federale, è stato eletto con 56 voti. Nulla da fare per gli altri candidati in corsa: Luca Guastalla, Barbara Pezzati e Claudia Solcà per la carica di magistrato dei minorenni; Carlo Besomi, Daniel Ponti, e Krizia Kono-Genini per quella di giudice dei provvedimenti coercitivi. Da segnalare che Solcà si era candidata per entrambi i ruoli.