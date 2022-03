Dal 2 aprile il via alla stagione delle isole di Brissago: dal giardino al ristorante, ecco cosa fare

BRISSAGO - Il Dipartimento del territorio (DT) comunica che a partire da sabato 2 aprile 2022 le Isole di Brissago riapriranno al pubblico.

Da sabato 2 aprile fino a novembre sarà nuovamente possibile visitare le Isole di Brissago ed il suo giardino botanico. Grazie alla rinnovata collaborazione con la Società Navigazione Lago di Lugano (SNL), anche quest’anno il trasporto turistico sul bacino svizzero del lago Maggiore sarà capillare e con un’ottima frequenza. Sarà infatti possibile raggiungere le Isole di Brissago dai principali imbarcaderi dei Comuni lacustri svizzeri.

In occasione della prima giornata d’apertura, sabato 2 aprile, il trasporto in battello e l’entrata al Giardino botanico cantonale delle Isole di Brissago saranno gratuiti per tutti i visitatori. Gli orari delle corse sono consultabili su www.lakelocarno.com.

Le Isole di Brissago rappresentano un patrimonio paesaggistico, naturalistico e storico di inestimabile valore. L'Isola Grande è infatti l’unica isola in Svizzera ad ospitare un rinomato giardino botanico, con oltre 2'000 specie subtropicali e delle regioni a clima mediterraneo coltivate all’esterno in virtù del microclima delle Isole.

Lavori di manutenzione

Dopo una stagione da record, nel periodo invernale, durante la chiusura al pubblico, sono proseguiti i lavori di manutenzione e di miglioramento delle infrastrutture. Molti sono stati pure i lavori di manutenzione del Giardino botanico e sono stati messi a dimora nuovi arbusti.

Riapertura

In linea con la volontà del Dipartimento del territorio di rendere maggiormente fruibili al pubblico le Isole di Brissago (destagionalizzazione), anche quest’anno il periodo d’apertura si estenderà da aprile a novembre.

Tutti i giorni i visitatori hanno l’opportunità di arricchire la propria esperienza alle Isole. Per tutti coloro che vogliono scoprire le curiosità botaniche e storiche delle Isole di Brissago è offerta gratuitamente una visita guidata, il “tour botanico attorno al mondo”.

I più piccoli potranno avventurarsi nella nuova caccia al tesoro “La ricerca dei fiori perduti”, aiutando la Baronessa Antoinette a ritrovare i fiori a lei più cari.

Divulgazione e didattica

Con l’obiettivo di valorizzare e sensibilizzare i visitatori sugli aspetti scientifici, storici e naturalistici del Giardino botanico cantonale, scuole, gruppi e interessati possono prenotare visite guidate e attività didattiche. A questo proposito, le guide che accompagneranno i visitatori e le classi scolastiche hanno partecipato anche quest’anno ad una formazione specifica per approfondire le loro conoscenze del Giardino e per continuare ad offrire esperienze di qualità.

Si rinnova inoltre l’impegno del DT nel proporre visite guidate inclusive per ciechi e ipovedenti.

Servizio alberghiero

Sempre a partire dal 2 aprile, negli orari di apertura delle Isole di Brissago, il ristorante Villa Emden (https://www.villaemden.com/il-ristorante/), garantirà un servizio di ristorazione di qualità ai visitatori del Giardino Botanico.

Per saperne di più: www.isoledibrissago.ch