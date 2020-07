Carona, che sorpresa! Roger Federer immortalato al ristorante Posta

CARONA – La popolazione di Carona si è risvegliata con una bella e gradita sorpresa. Tra le vie del paese, infatti, circola il campione Roger Federer. Il tennista elvetico è stato immortalato al Ristorante Posta di Carona.

Probabilmente il King si sta godendo un po' di relax, ma a Carona è arrivato anche per lavoro. Sta infatti girando una pubblicità, pare per la BMW. Al ristorante si è recato con tutta la troupe, una sessantina di persone, e qualche ora prima sono stati visti tutti insieme per le vie della cittadina.