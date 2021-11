Si sposa con se stessa, ma chiede il divorzio dopo tre mesi

BRASILE – Cris Galera, modella 33enne brasiliana, ha fatto parlare di sé nei mesi scorsi per aver preso una decisione capace di attirare l'attenzione dei media: sposarsi con sé stessa. La sologamia, in Brasile, può essere celebrata ma non legalizzata ufficialmente. Galera aveva organizzato una cerimonia formale in una chiesa con tanto di abiti nuziali, fedi e invitati.

"Sono un'anima forte, indipendente e felice. Spero che questa decisione possa ispirare molte altre donne", disse quel giorno. Ma il 'Self love' è durato soltanto tre mesi. Sì, perché la 33enne ha annunciato di voler divorziare da sé stessa. Il motivo? Si è innamorata di un'altra persona. "Non mi sono pentita di quello che ho fatto. È stato bello finché è durato", ha detto.