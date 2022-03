La vittoria più bella: Valentino Rossi è diventato papà. “Siamo al settimo cielo, benvenuta Giulietta"

ITALIA – Nove titoli di campione del mondo in MotoGP, ma è in data odierna che Valentino Rossi ha provato l’emozione più bella. La leggenda italiana è diventato papà per la prima volta. “Benvenuta Giulietta. Mamma e Babbo sono al settimo cielo”, ha scritto l’ex pilota della Yamaha su Instagram.

L’annuncio della gravidanza di Francesca Sofia Novello era stato dato lo scorso 18 agosto, sempre sui social, in pieno stile ‘The doctor’. Curiosità: Giulietta è nata proprio lo stesso giorno in cui prende il via la nuova stagione di MotoGP, la prima senza Valentino Rossi dopo 26 anni.