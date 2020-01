Girandola di nomine pesanti al dipartimento Cultura e Società della RSI

COMANO - Il dipartimento Cultura e Società, diretto da Cathy Flaviano, è nato nel 2019 dalla fusione dei dipartimenti Cultura e Intrattenimento per rispondere pienamente alla nuova definizione del mandato di Servizio pubblico.

L’organizzazione del nuovo dipartimento prevede un Segretario generale e cinque settori: Domani, diretto da Cathy Flaviano, include l’Offerta digitale (Multimedia, Web, Spam, Flex, Digital only, New Contents) e l’Offerta lineare (Rete Uno, Rete Due, Rete Tre, Programmazione Musica, Live TV); Eventi e Musica, che gestisce eventi e produzioni proprie, eventi sul territorio e il musicale (giornalistico); Cultura, che si occupa di documentaristica, letteratura e cinema, scienze, religione e costume; Società, dedicato alle unità di produzione per bambini e famiglie, giochi e Quiz, intrattenimento e progetti nazionali; Fiction, che comprende le unità di produzione fiction radio e TV e tutti gli acquisti fiction.

Negli scorsi mesi sono stati indetti sette concorsi, quattro dei quali all’interno della RSI, per individuare i futuri responsabili dei settori e delle due aree del settore Domani dedicata all’Offerta digitale e a quella lineare.

Il Direttore, Maurizio Canetta, su proposta di Cathy Flaviano, dopo aver nominato negli scorsi mesi Paolo Filippini a Segretario generale, ha annunciato le nomine dei futuri responsabili dei settori Società e Fiction e dell’area Offerta lineare del settore Domani.

Chiara Tomasoni, collaboratrice RSI dal 2001 e oggi già responsabile del settore giochi e Quiz, dirigerà il settore Società; Alessandro Marcionni, responsabile del settore Produzione fiction RSI dal 2017, dirigerà il settore Fiction; Sergio Savoia, noto animatore, conduttore, autore e giornalista e oggi responsabile del settore RSI promozione in antenna, dirigerà l’area dell’Offerta lineare del settore Domani, sarà in pratica a capo delle tre reti radiofoniche della RSI e della Live TV.

Sono tutt’ora in corso le selezioni per individuare i futuri responsabili dei settori Cultura, Eventi e Musica e dell’area Offerta digitale.

La Direzione della RSI si congratula con Chiara Tomasoni, Alessandro Marcionni e Sergio Savoia ed augura loro buon lavoro.