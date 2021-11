Radio Uno tra futuro e tradizione

COMANO - Venerdì 12 novembre RSI Rete Uno si rinnova, ma senza dimenticare la sua grande storia e i desideri e le necessità del proprio pubblico.

Erede di Radio Monte Ceneri, Rete Uno affonda le radici nella storia e trasmette da novant’anni, senza interruzioni. Rete Uno, da sempre, è la colonna sonora nella vita di tutti i giorni e nelle occasioni speciali. E questa è stata e resta, la sua missione: Rete Uno accompagnerà e informerà, come ha sempre fatto, ma in modo più moderno e dinamico.

“In questo nuovo palinsesto, che non fa tabula rasa del precedente, anzi, costruisce su tutto – tanto – ciò che c’era di buono e apprezzato, il pubblico di Rete Uno”, afferma Matteo Pelli, Responsabile del Dipartimento Programmi e Immagine RSI “deve sentirsi accompagnato lungo tutta la giornata da quella voce unica che è la radio: che sa parlare, raccontare ma anche ascoltare e, appunto, accompagnare. Saremo, e lo dico con grande piacere, ancora più vicino al pubblico, con tanti nuovi programmi e, soprattutto, tanta diretta: la sera saremo presenti – e interagiremo con le radioascoltatrici e i radioascoltatori – fino a mezzanotte e mezza. Rete Uno, insomma, con una nuova veste, con entusiasmo e vivacità, continuerà ad accompagnare le nostre vite, a raccontare il nostro territorio e ad essere la colonna sonora delle nostre giornate”.

Programmi di intrattenimento - che gli studi sulle aspettative del pubblico dimostrano essere considerati essenziali dalle radioascoltatrici e dai radioascoltatori, specialmente in queste epoche di lockdown e pandemia – ancora più vicini al pubblico, profondamente rinnovati e presentati con conduzioni organizzate secondo il principio della riconoscibilità, in modo che gli ascoltatori possano ritrovare facilmente le proprie voci e personalità preferite. Rivista e aggiornata, infine, e sempre all’insegna dell’innovazione senza dimenticare la tradizione, anche la colonna sonora di Rete Uno.

Un’offerta informativa rafforzata e ancora più dinamica

“Rete Uno”, spiega Reto Ceschi, Responsabile Informazione RSI, “resterà la radio dei programmi

dell’intrattenimento, quelli in cui si raccontano storie, ma la presenza dell’informazione sarà rafforzata: non appena succede qualcosa di rilevante, nel paese o nel mondo, Rete Uno ne darà subito notizia, in modo ancora più tempestivo e non soltanto all’interno degli spazi propri dell’informazione. Rete Uno diventa la rete da seguire per non perdersi nulla di ciò che sta accadendo”.

Ogni giorno alle 18.00 andrà in onda SEIDISERA, un nuovo programma tra cronaca, reportage, approfondimenti, contestualizzazioni e dibattiti, che in 40 minuti offrirà uno sguardo diverso sui principali temi d’attualità della giornata, dedicando spazio soprattutto alla realtà regionale ma senza trascurare i piani nazionale e internazionale. Non mancheranno inoltre anche le notizie sportive con Rete Uno Sport. SEIDISERA è un programma prodotto da Veronica Alippi (Responsabile Attualità Radio) e Christian Romelli (Responsabile Attualità regionale) e condotto da Agata Galfetti, Francesca Torrani, Alessandro Broggini e Nicola Lüönd. Ma tanta informazione è prevista anche al mattino, con alcune novità introdotte per meglio rispondere alle esigenze del pubblico.

Gli appuntamenti informativi inizieranno con una prima edizione del Radiogiornale e Rete Uno Sport alle 07.00, seguita da un’edizione flash alle 08.00 e la seconda edizione del Radiogiornale e Rete Uno Sport alle 09.00. E, sull’arco di tutta la giornata ma soprattutto nel pomeriggio, Breaking News, interventi regolari dedicati alle notizie offerte al pubblico quasi in tempo reale.