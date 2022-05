L'Eurovision Song Contest alla RSI, il programma completo

COMANO – Il conto alla rovescia è iniziato: tra pochi giorni l’Eurovision Song Contest, il più noto e atteso concorso canoro internazionale, che ogni anno appassiona il pubblico di tutta Europa, debutterà a Torino. Per l’occasione, RSI presenta un’offerta speciale per raccontare il grande evento e seguire il nostro rappresentante, Marius Bear.

Si inizia proprio con Marius Bear, già il 5 maggio su LA 2 alle 22.55, con la diffusione dello showcase dell’artista registrato allo Studio 2 di Besso lo scorso 29 marzo. Da domenica 8 maggio, poi, l’inviato speciale RSI a Torino, Fabrizio Casati, racconterà giorno per giorno i dietro le quinte, gli incontri con le e i protagonisti e tutto quanto accade attorno all’importante kermesse internazionale con appuntamenti in TV (il primo collegamento in diretta sarà in Aspettando Colombo proprio l’8 maggio), con interventi in diretta su Rete Uno e online, con aggiornamenti e diari giornalieri sulle pagine social RSI (IG: @rsionline, FB: @radiotelevisionesvizzera).

Su LA 2 sarà possibile seguire in diretta da Torino le serate delle due semifinali: quella di martedì 10 maggio, che vedrà la Svizzera sfidare altri 16 paesi, e quella di giovedì 12 maggio. Sabato 14 maggio sarà poi la volta della finale, che sarà diffusa in diretta su RSI LA 1. Una serata da non perdere che inizierà alle 20.40 con uno speciale “Aspettando la finale”, con anticipazioni, curiosità e servizi da Torino. A raccontare e commentare il grande evento internazionale saranno Clarissa Tami, Francesca Margiotta e Boris Piffaretti (Radio 3i).

Alla radio, infine, sarà Rete Tre, sempre sabato 14 maggio, ad accompagnare e raccontare al pubblico la serata della finale, in La Finalissima di Eurovision Song Contest con Rete Tre, con Julie Meletta, Fabrizio Casati, Danny Rauseo, Christian Testoni, Axel Belloni e Raniero Madera. L’Eurovision Song Contest, nato 66 anni fa, è una coproduzione internazionale tra emittenti membri dell’EBU, European Broadcasting Union, di cui la SSR/RSI fa parte.

L’Eurovision Song Contest alla RSI

• Giovedì 5 maggio, alle 22.55, RSI LA 2: Marius Bear - Verso l’Eurovision Song Contest, con Francesca Margiotta e Fabrizio Casati

• Martedì 10 maggio, alle 21.00 RSI LA 2: Eurovision Song Contest – prima semifinale, commento Clarissa Tami e Francesca Margiotta

• Giovedì 12 maggio, alle 21.00 RSI LA 2: Eurovision Song Contest – seconda semifinale, commento Clarissa Tami e Boris Piffaretti

• Sabato 14 maggio, alle 20.40 RSI LA 1: Aspettando la Finale, con Clarissa Tami, Fabrizio Casati, Francesca Margiotta e Boris Piffaretti

• Sabato 14 maggio, ore 21.00 RSI LA 1: Eurovision Song Contest – finale, commento Clarissa Tami, Francesca Margiotta e Boris Piffaretti

• Sabato 14 maggio, ore 21.00 RSI Rete Tre: La Finalissima di Eurovision Song Contest con Rete Tre, con Julie Meletta, Axel Belloni, Fabrizio Casati, Raniero Madera, Danny Rauseo, Christian Testoni