Ai ticinesi piacciono la vaccinazione on the road e quella nelle farmacie!

BELLINZONA - Proseguono le offerte per portare la vaccinazione sempre più vicina alle cittadine e ai cittadini ticinesi. La vaccinazione itinerante, partita lo scorso 1. settembre da Trevano, si sposterà questa settimana nel Locarnese e nel Bellinzonese. Sabato 11 settembre saranno inoltre ben nove le farmacie sparse sul territorio ticinese dove sarà possibile vaccinarsi. Nel frattempo il numero delle somministrazioni in Ticino continua a crescere: sono oltre 200 mila le persone completamente vaccinate e oltre il 60% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino.

La vaccinazione itinerante, partita la scorsa settimana, prosegue il proprio viaggio sulle strade del Cantone e raggiungerà questa settimana alcune località del Locarnese e del Bellinzonese. Questa offerta senza appuntamento, che sta riscuotendo un ottimo successo – sono infatti già oltre 400 le persone che hanno scelto questa modalità –, toccherà in totale 28 località diverse in 28 giorni. Nel mese di ottobre la vaccinazione itinerante ritornerà nelle stesse località per effettuare le seconde dosi.

Questa settimana la vaccinazione «on the road» sarà presente:

6 settembre 2021: Maggia - Posteggio Coop, 12.00 – 19.00

7 settembre 2021: Brione Verzasca - Piazza, 12.00 – 19.00

8 settembre 2021: Tenero - Centro commerciale, 12.00 – 19.00

9 settembre 2021: Locarno - Piazza Grande, 9.00 – 16.00

10 settembre 2021: Verscio - Ex Palazzo comunale, 12.00 – 19.00

11 settembre 2021: Sant’Antonino - Centri comm., 10.00 – 17.00

12 settembre 2021: Bellinzona - Centro, 10.00 – 17.00

Visto il grande interesse per la vaccinazione nelle farmacie – con circa 640 appuntamenti gestiti solo nell'ultima settimana –, è stata estesa anche questa offerta. Sabato 11 settembre saranno ben nove le farmacie ticinesi, sparse sul territorio, che offriranno la possibilità di vaccinarsi. Ricordiamo che per vaccinarsi in una di queste farmacie è necessario contattarle direttamente per verificare la disponibilità. Il numero di dosi a disposizione è infatti limitato.

Le farmacie che offriranno la vaccinazione sabato 11 settembre 2021 sono:

Mendrisiotto: Farmacia Coop Vitality (Mendrisio), Farmacia Liver (Chiasso)

Luganese: Farmacia Pegaso (Caslano), Farmacia di Breganzona (Breganzona), Farmacia Contrada (Pregassona), Farmacia Taverne (Taverne)

Bellinzonese: Farmacia Amavita Martinoli (Dongio), Farmacia Castione Alpersico SA (Castione)

Locarnese: Farmacia Maggiorini (Locarno)

Continua naturalmente a essere possibile vaccinarsi al Centro cantonale di Giubiasco prendendo appuntamento tramite la piattaforma online www.ti.ch/vaccinazione. Per le persone con 16 o più anni, è inoltre possibile vaccinarsi anche in modalità «walk-in», ovvero senza bisogno di fissare un appuntamento in anticipo. In quest’ultimo caso è però necessario prevedere dei tempi di attesa in base all’affluenza.

Maggiori dettagli e i programmi completi sono disponibili sulla pagina web del Cantone all’indirizzo www.ti.ch/vaccinazione.