Maurer a un evento UDC ha criticato il Governo sulla gestione della pandemia?

BERNA - Non solo la maglietta: il giorno in cui Ueli Maurer è apparso con la maglia con il logo del Freiheitstrychler, il Consigliere Federale avrebbe criticato in modo duro il Governo, di cui fa parte, sulla gestione della pandemia.

Si svolgeva un evento dell'UDC a Wald, nell'Oberland zurighese, e non le avrebbe mandate a dire. "Se pensate a tutte le misure che vengono decise a Berna, si tratta di una manciata di esperti, non eletti da nessuno da nessuna parte. Sono certamente persone intelligenti, ma attirano il potere su di loro. E la concentrazione di potere che sta avvenendo è molto, molto pericolosa", sono state le sue parole, come riporta il Tages Anzeiger.

E ancora: "Il Consiglio Federale sta facendo la sua parte, anche il Consiglio Federale si è divertito a essere al potere. Ma se siamo completamente onesti , secondo me lo Stato ha fallito. Una crisi di leadership e non una crisi del Covid".

Adesso il PS chiede spiegazioni, mentre Parmelin ha evitato domande sul discorso del collega. A quanto pare lundì verrà chiarita la posizione del Governo sulla questione.