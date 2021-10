"I test non sono del tutto affidabili". Se la situazione peggiorasse, certificato Covid solo a vaccinati e guariti

BERNA - Chi non è guarito dal Coronavirus e non è vaccinato potrebbe non avere più diritto al certificato Covid, nemmeno con il test che da oggi sarà a pagamento (tra l'altro con prezzi non accessibili per tutti)? Potrebbe essere una ipotesi in caso di peggioramento dei contagi, anche se essi, al momento, stanno decisamente diminuendo (in Ticino restano in ospedale per il virus solo cinque persone).

I test non sono mai affidabili al 100%, questa sarebbe la motivazione dell'idea del gruppo di esperti che consiglia il governo federale sul tema Coronavirus.

Infatti secondo la presidente Tanja Stadler agli eventi, nonostante le precauzioni, potrebbero crearsi focolai. E se non c'è la certezza che chi è testato sia davvero negativo, le opzioni sono: "vietare del tutto gli eventi, accettare le infezioni e un possibile sovraccarico del sistema ospedaliero, oppure inasprire le regole".