Gli Amici della Costituzione in piazza a Lugano: sono circa 300!

LUGANO - Oltre 300 persone sono in piazza a Lugano per protestare contro le misure anti Covid. Molti di loro sono vestiti da Salvador Dalì e si oppongono principalmente all'estensione del certificato Covid.

La manifestazione, organizzata dagli Amici della Costituzione, si intitola "Homo pandemicus quo vadis? Filosofia in piazza-atto 2°". Il raduno è avvenuto alle 13.30 al Parco Ciani, il numeroso e chiassoso gruppo si sta spostando verso Piazza Manzoni. Ci sono cori e slogan per la libertà e contro un eventuale obbligo vaccinale e striscioni, per una manifestazione assolutamente pacifica che sta richiamando molta gente.

In piazza Riforma parleranno Werner Nussbaumer, Francesco Scifo e Linda Corrias. Presente il filosofo e opinionista televisivo Diego Fusaro.