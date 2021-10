Dopo la chiusura, a Zermatt scattano le manette

ZERMATT - E alla fine i tre ristoratori ribelli finirono in manette. Dopo un lungo braccio di ferro, sono stati arrestati tre esercenti del ristorante “Walliserkanne” di Zermatt (VS). Ai clienti non è mai stato chiesto, per scelta, il certificato Covid.

La polizia da settembre ha ispezionato più volte il locale e due giorni fa il Consiglio di Stato vallesano aveva deciso di chiuderlo. Ma i tre esercenti non si erano arresi e avevano addirittura improvvisato un bar sui blocchi di cemento messi all'entrata al momento della chiusura, sempre senza chiede il certificato.

E questa mattina sono scattate le manette e la procura ha aperto un’inchiesta penale sulla vicenda.