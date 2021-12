L'EOC chiude il pronto soccorso dell'Italiano per far fronte alla pandemia

LUGANO - Il pronto soccorso dell'ospedale Italiano di Lugano chiude temporaneamente, per permettere di convogliare tutte le risorse sulla pandemia.

Lo si legge in una nota dell'EOC: "Tale decisione, maturata per far fronte alla pandemia, permetterà di far fronte alle seguenti necessità: reperire personale infermieristico e medico; disporre dell’attrezzatura per garantire il potenziamento del dispositivo di cure intense (monitor, letti ecc.); garantire una maggiore sicurezza nella separazione dei flussi di pazienti e degli accessi alle strutture".

Già durante la prima ondata c'era stata una chiusura del pronto soccorso. La misura partirà da domani, 17 dicembre.