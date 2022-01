Open day virtuale alla Scuola Montessori la Casa di Irma. Ecco come partecipare

In Vetrina

BEDANO - La Scuola la Casa di Irma – unica Scuola a metodo Montessori in Ticino con percorso formativo completo – organizza per sabato 5 febbraio l’annuale Open day per le iscrizioni al prossimo anno scolastico 2022/2023.

L’Open day tour è previsto alle ore 10.30 e 14.00 sulla piattaforma Zoom tramite iscrizione sul sito irmamontessori.ch/open-day.

Durante la presentazione sarà possibile conoscere la particolarità del materiale e del metodo Montessori, declinato alla Casa di Irma nei tre gradi di scuola, dalla Casa dei bambini (denominazione montessoriana della Scuola dell’infanzia) alla Scuola elementare, fino alle Medie.

La scuola occupa ampi spazi distribuiti su tre piani dello stabile di via Industrie 4 a Bedano ed è organizzata con mensa interna e menu cucinati freschi direttamente in sede dai cuochi secondo le direttive della Fouchette verte. La sede di Bedano è collegata a Lugano con 3 pulmini che sostano in diversi punti tra Manno, Vezia, Massagno, Loreto, Paradiso, Pambio, e Pregassona. L’offerta formativa prevede l’insegnamento di tutte le lingue a partire dalla prima elementare, mentre l’inglese è introdotto già dalla Scuola dell’infanzia.

L’Istituto è aperto tutto l’anno con orario continuato dalle 7 alle 19, anche durante le vacanze scolastiche, proponendo interessanti e vari laboratori. Per informazioni tel. 091/930 98 21, www.irmamontessori.ch.