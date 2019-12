Renzetti allontana la cessione. "Sono in ritardo sulla tabella di marcia. Resto al 70%". E alza l'asticella: "Obiettivo quarto posto"

The goal at 26th minute for ATLETICO MADRID was cancelled on VAR rule.

Missed Penalty for ATLETICO MADRID at 2th minute by TRIPPIER KIERAN .Venue: Wanda Metropolitano.

Turf: Natural.

Capacity: 67,703.

Referee: Viktor Kassai (HUN).

Assistant referees: Gyorgy Ring (HUN), Vencel Toth (HUN).

Fourth official: Tamas Bognar (HUN).

Video Assistant Referee: Szymon Marciniak (POL).

Assistant Video Assistant Referee: Tomasz Kwiatkowski (POL).

MATCH SUMMARY: Atletico Vitolo, Savic, Vrsaljko and Diego Costa