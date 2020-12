Pablo Bentancur chiede il fallimento del Chiasso. Bignotti tranquilizza: "Siamo sereni"

CHIASSO – Si preannuncia calda, caldissima, l’assemblea degli azionisti FC Chiasso prevista per questa sera, all’indomani del successo in casa del Wil che ha riaperto la lotta alla salvezza. Ma non è solo il campo a preoccupare i tifosi rossoblù. Ci sono anche degli aspetti societari da dover chiarire.

Alle redazioni ticinesi, in questi giorni, è giunta una mail anonima in cui si spara a zero sull’operato della società e con il direttore Bignotti al centro delle critiche. Nella stessa mail sono presenti alcuni documenti a supporto delle (dure) dichiarazioni, tra cui la copia di un precetto esecutivo da oltre un milione (il Chiasso ha fatto opposizione ndr), ma non è tutto.

C’è addirittura – scrive il Corriere del Ticino – chi ha presentato un’istanza di fallimento nei confronti del FC Chiasso alla Pretura di Mendrisio-Sud. Si tratta del procuratore Pablo Bentancur. Al quotidiano ha parlato il direttore generale Nicola Bignotti: “Siamo molto tranquilli. È una mossa della controparte. Siamo tranquilli e sereni”.