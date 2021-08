Lutto nel mondo del calcio: è morto Gerd Müller

GERMANIA – Lutto nel mondo del calcio. Gerd Müller, leggenda del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, è morto all'età di 75 anni. Considerato tra gli attaccanti più forti di sempre, Müller si è laureato campione d'Europa nel 1972 con la Germania Ovest e campione del mondo nel '74. Con la maglia del Bayern Monaco, invece, ha vinto quatto campionato nazionali, quattro coppe nazionali, 1 Coppa delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e tre Coppe dei campioni.

Pallone d'oro nel 1970, Müller è affetto da demenza dal 2008. In un'intervista del novembre 2020, la molgie Uschi disse che "non mangia più, dorme e basta in attesa della morte".