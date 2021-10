Il Lugano e il Chiasso aprono le porte ai loro tifosi. Entrata gratuita rispettivamente per Coppa e compleanno

LUGANO - Saranno giorni di calcio gratuito nel Sottoceneri. Bel gesto del Lugano, che sceglie di omaggiare i propri tifosi dell'entrata per la Coppa, mentre il Chiasso apre le porte per festeggiare i 116 anni.

L’FC Lugano ha il piacere di comunicare che per la partita FC Lugano – BSC Young Boys, in programma mercoledì 27 ottobre alle ore 19.00 e valevole per gli ottavi di finale di Coppa Svizzera, ha previsto l’entrata gratuita per tutti i tifosi.

Insieme agli sponsor AIL e Swiss4Win.ch, il club vuole così offrire le emozioni della Coppa Svizzera e della sfida contro i campioni nazionali a tutta la città, per provare ad andare alla conquista dei quarti di finale.

Per assistere alla partita è comunque necessario avere un titolo di accesso:

• I tifosi bianconeri abbonati potranno accedere allo stadio semplicemente col proprio abbonamento, come per le partite di campionato. L’abbonamento darà diritto al posto segnato sullo stesso.

• I tifosi non abbonati potranno richiedere e stampare il proprio biglietto gratuito online sul sito https://bit.ly/coppayb

Per accedere allo Stadio di Cornaredo è indispensabile il Certificato Covid svizzero o il Greenpass europeo e un documento di identità. Sotto i 16 anni il certificato Covid non è richiesto. Maggiori informazioni sono disponibili su fclugano.com/covid .

Invece, in occasione della partita casalinga di campionato di sabato sera 16 ottobre 2021 alle ore 20.00 che vede opposto il FC Chiasso al Sportclub Brühl Sankt Gallen , la grande famiglia rossoblù (Football Club Chiasso 2005 SA e Associazione Football Club Chiasso) organizza una grande festa per festeggiare i 116 ANNI del nostro CLUB !

Una grande occasione per festeggiare, tutti assieme, la grande storia del Football Club Chiasso!

I cancelli saranno aperti già a decorrere dalle ore 18:45 per poter degustare, un buon piatto di pasta preparato dall’associazione RIONE LA MACCHERONATA di CHIASSO.

Per l’occasione l’entrata allo stadio per la partita, la maccherronata e la speciale degustazione sarà *GRATUITA*.

Ci sarà la possibilità di lasciare, all’entrata, un’offerta libera che sarà interamente devoluta al settore giovanile del FC Chiasso.

Per i più piccoli supporter rossoblù sarà presente un gonfiabile.

La festa sarà ulteriormente arricchita prima, durante e dopo il match da DJ Set!