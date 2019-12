Trentacinquenne ucciso (pare) in una pensione di Viganello. Le foto della scena del delitto

LUGANO - La polizia è prudente. Nel comunicato stampa diramato in tarda serata scrive che "non si esclude l'intervento di terze persone". Ma le prove, in particolare i filmati della videosorveglianza, sarebbero di per sè sufficienti a comprovare la tesi del delitto. Alcune persone sono state fermate, aggiungono gli inquirenti nella nota stampa. Almeno due, stando a nostre informazioni. Di sicuro questa sera attorno alle 19 un uomo di 35 anni è stato trovato senza vita in una camera della pensione 'La Santa' a Viganello. Sarebbe stato ucciso e il delitto si sarebbe consumato nell'ambiente della tossicodipendenza. Ecco le prima foto della scena firmate da TiPress.