Delitto di Viganello, arrestati un austriaco e un ticinese. L'accusa è assassinio

Il fatto di sangue è avvenuto questa sera attorno alle 20 all'interno della pensione La Santa. La Polizia cauta: "Gli accertamenti finora esperiti non permettono di escludere l'intervento di terze persone"

Ma le prove, in particolare i filmati della videosorveglianza, sarebbero di per sè sufficienti a comprovare la testi del delitto

Trentacinquenne ucciso (pare) in una pensione di Viganello. Le foto della scena del delitto

LUGANO - In relazione al rinvenimento del cadavere di un 35enne ticinese domiciliato nel Bellinzonese nella camera della pensione 'La Santa' in via Merlina a Viganello, il Ministero pubblico e la Polizia cantonale fanno sapere che sono stati arrestati un 34enne austriaco domiciliato nel Luganese e un 43enne ticinese domiciliato nel Mendrisiotto.

In base agli accertamenti finora effettuati e per motivi che spetterà all'inchiesta stabilire, si legge nella nota degli inquirenti, il 35enne è deceduto al termine di un violento litigio tra le parti. Le ipotesi di reato sono quelle di assassinio, subordinatamente di omicidio intenzionale. Gli accertamenti sulle cause della morte nonché sulla dinamica dei fatti proseguono ed è già stata disposta l'autopsia. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni.