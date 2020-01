Alghero a luci rosse. Sesso all'aperto davanti a un pescatore: il video diventa virale

SARDEGNA – In Sardegna l'inverno non si fa sentire. O almeno pare. Le temperature, in questi primi giorni di gennaio, si aggirano tra i 10 e i 15°. Tanto basta per...far sesso all'aperto. È il caso di una coppia che, incurante della presenza di turisti, residenti e pescatori, non si è fatta tanti scrupoli a tenere un rapporto completo sotto le torri e i bastioni di Alghero e a pochi metri da un pescatore. Il tutto in pieno giorno.

Nell'era dei social, però, non sfugge nulla. Le gesta della coppia hot sono state immortalate in un video divenuto virale sia sul web che nei gruppi di WhatsApp. Centinaia i commenti e le condivisioni a riguardo tra l'indignato e il divertito. Il video – girato peraltro in zona turistica ben frequentata – non è difficile da trovare su internet. La scena hot risalirebbe all'inizio di gennaio, ma il filmato è stato diffuso soltanto in questi giorni.