Un 31enne motociclista finisce contro il guardrail: rischia la vita. Autostrada chiusa fino alle 11

RIVERA - La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 8 a Rivera, un 21enne motociclista svizzero domiciliato nel Luganese circolava in direzione nord sull'autostrada A2. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, giunto all'uscita autostradale ha perso il controllo del mezzo mentre effettuava la curva a destra.

Dopodiché è andato a cozzare contro il guardrail posto a sinistra della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure al centauro, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 21enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.

Per consentire le operazioni di ripristino e i rilievi del caso, l'uscita autostradale rimarrà chiusa almeno fino alle 11.