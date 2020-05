Il McDelivery è ora disponibile anche in Ticino: tutto quello che c'è da sapere

TICINO – Da oggi, McDonald’s avvera anche in Ticino il desiderio dei suoi ospiti, che ora possono ordinare Big Mac & Co. direttamente da casa. I partner ufficiali Divoora e Smood consegneranno i menu ordinati agli ospiti, entro un massimo di 30 minuti, nei pressi dei ristoranti McDonald’s di Bellinzona, Locarno, Lugano, Magliaso, Mendrisio, Morbio e Sant’Antonino.

Gli ospiti possono ordinare e pagare facilmente e comodamente tramite sito web o App. Con l’aggiunta del Ticino, il servizio McDelivery è ora disponibile in Svizzera in 43 località, rispettivamente in 84 ristoranti. “Dal lancio di McDelivery a gennaio 2019, i feedback dei nostri ospiti sono stati positivi. Siamo quindi ora molto felici di poter consegnare i nostri Big Mac & Co. anche nelle case e negli uffici dei nostri ospiti in Ticino, offrendo un servizio aggiuntivo, in grado di semplificare loro la vita”, così Jacques Mignault, Managing Director McDonald’s Svizzera.

Ordinare in modo facile, economico e comodo – senza importo minimo d’acquisto

L’ospite ordina i menu o gli snack tramite il sito di Divoora o la App di Smood;

Conferma l’indirizzo di consegna;

Sceglie i cibi preferiti;

Invia l’ordine.

È possibile ordinare tutti i giorni dalle 11:00 alle 22:00, senza importo minimo d’acquisto, pagando direttamente tramite le rispettive piattaforme. Dall’ordinazione alla consegna passano 30 minuti al massimo.