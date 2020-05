C’è movimento in Piazza Grande a Locarno: da domani torna il mercato

LOCARNO – Il mercato del giovedì in Piazza Grande a Locarno riapre ufficialmente a partire da domani, giovedì 21 maggio. "La situazione delicata – si legge in una nota del Municipio – porta ad essere solidali e responsabili: siamo certi che comprenderete la necessità di adattarsi con buonsenso ai cambiamenti temporanei dovuti alle circostanze. Il tradizionale mercato si “allarga” in quanto le bancarelle e stand dovranno distanziarsi di 8 metri quadrati uno dall’altro".

"L’appuntamento – continua la nota – del giovedì torna ad essere fisso nelle agende degli abituali frequentatori e degli appassionati, degli abitanti della regione e dei turisti di passaggio che faranno visita alle numerose e colorate bancarelle. Dalle 9.00 alle 17.00 ci sarà come sempre solo… l’imbarazzo della scelta! Dalle marmellate alle crêpes, dai prodotti curativi all’artigianato, dall’abbigliamento all’antiquariato: la varietà non fa certo difetto e non mancano neppure venditori che propongono merce di seconda mano, come dischi, libri e vestiti. Da segnalare pure il mercato degli alimentari – dove si possono trovare anche prodotti gastronomici ticinesi, come freschissimi formaggini, frutta verdura e molto altro".